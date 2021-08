«Tottori!» ble beste barnefilm

«Tottori! – Sommeren vi var alene», skrevet og regissert av ekteparet Arild Østin Ommundsen og Silje Salomonsen vant prisen for Beste barnefilm under Amadaprisutdelingen lørdag kveld. Ekteparets to døtre, Vega og Billie Østin på ni og fem år, spiller hovedrollene i filmen.