«Spurv» skal redde liv i tunnelbranner

Cato Vevatne styrer «Spurv» med en spillkontroll. Foto: Gunnar Morsund / NRK

– Vi så på det som er kjent som Gudvanga-brannen 2, og tenkte at vi kan bruke vår kompetanse til å lage ubemanna hjelpemidler for brannvesenet, slik at de kan være tidlig på stedet og ha et øye på stedet uten at mannskapene utsetter seg sjøl for fare, sier Cato Vevatne, daglig leder i KVS Technologies.

Firmaet står bak farkosten som ligner på en radiostyrt bil, men er litt mer enn det. Den har fått navnet «Spurv», og er en ubemanna kamerarobot på knappe seks kilo.

Den kan sendes inn i røykfylte tunneler og fjernstyres utenfra lenge før brannmenn kan ta sjansen på å gå inn.

KVS Technologies utvikler også roboten «Troll», som skal plasseres inne i de lengste, bratteste tunnelene, og slukke branner som oppstår, skriver Teknisk Ukeblad.

Starter trening etter sommeren

Fredag fikk brannmannskap i Rogaland brann og redning hilse på småfuglen for første gang. Brannvesenet i Sør-Rogaland er med på å utvikle brannroboten, som ennå ikke helt ferdig, men allerede nå skal testes ut.

Mannskap i Rogaland brann og redning fikk teste ut roboten. Foto: Gunnar Morsund / NRK

Rogaland har ei lang rekke tunneler både under havet og i fjellet, og brannsjefen er ivrig etter å komme i gang.

– Vi vil straks etter ferien finne ut hvordan vi skal trene opp mannskapene våre. Jeg håper vi aldri får se den i reelle hendelser, men dessverre tilsier erfaring noe annet, sier brann- og redningssjef Henry Ove Berg.

Vil ut i hele landet

I Norge er det over 1000 tunneler, og tunnelbranner skjer med jevne mellomrom. Derfor er det viktig at brannberedskapen blir videreutvikla og forbedra, mener han.

– Noen land har måttet gjøre store investeringer etter at ulykkene har skjedd. Vi må komme i forkant i Norge. Dette er en sak for storting og regjering, og dette må løftes opp, mener Berg.

Vevatne og KVS Technologies er allerede i dialog med nødetatene, og vil ut i hele landet.

– Det var viktig for oss å starte i Stavanger, med det engasjementet som har vært for tunnelsikkerhet her. Vi vil gradvis ut i Norge, og har allerede fått god dialog med ulike nødetater og Vegvesenet for bruk av denne typen teknologi, sier Vevatne.