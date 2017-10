«Sphinxen» ble velsignet i gudsrom

– «Sphinxen», vi ber for deg. Vi ber for Guds gode velsignelse over deg og alle som er glad i deg og vil deg vel. Amen! sa prest Silje Trym Mathiassen under velsignelsen av den fire år gamle hannkatten.

I sammenheng med minnedagen til helgenen Frans av Assisi hadde menigheten åpnet dørene for både tobeinte og firbeinte til gudstjeneste.

Prest Silje Trym Mathiassen og diakon Tine Bertelsen holdt gudstjenesten i Petrikirken. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Frans av Assisis var glad i dyr, og det sies at han kunne snakke med dem, forteller diakon Tine Bertelsen.

Først ble det avholdt en liten gudstjeneste med blant annet sanger Frans av Assisis har skrevet, etterpå ble katten «Sphinxen» velsignet. Til slutt var det kirkekaffe for dyrevenner og hannkatten.

«Sphinxen» (4) var det eneste dyret som møtte opp til kveldens gudstjeneste. Foto: Ole Andreas BØ / NRK

Grunnen til at kirken inviterte til gudstjenesten var å sette lys på viktigheten av dyrevern.

– Båndet mellom mennesker og dyr er viktig. Kirken har et ansvar å sette dagslys på dyrevern-problematikken.

Dyrevenn Kari Mills forteller at hun blir rørt av kirkens initiativ.

– Dette er helt fantastisk. Jeg tror dyr er like spirituelle som oss mennesker og er sikker på at «Sphinxen» setter pris på å bli velsignet, mener hun.