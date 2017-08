«Skam»-Tarjei vil forbindes med noe annet

– Det er verre ting enn «Skam» som kan henge ved en person. Håpet er likevel at folk skal begynne å koble meg til andre ting etter hvert, sier Tarjei Sandvik Moe.

18-åringen er bedre kjent som «Isak» i NRK-serien , men nå er han i gang med noe helt annet. Skuespilleren har hovedrollen i regissør Henrik Martin Dahlsbakken sin nye film «En affære», som allerede har rukket å vekke oppsikt.

– Jeg hadde forventet at folk skulle reagere på at jeg spiller mot en eldre dame, men jeg turte ikke si ifra til Andrea om at det er såpass mange som engasjerer seg, sier Moe.

Han legger til at han alltid har hatt lyst til å spille mot en eldre kvinne, og at han ikke kunne takke nei da han fikk manuset i fanget.

– Gøy med noe nytt

Moe og motspiller Andrea Bræin Hovig møtte opp sammen på rød løper i forbindelse med kveldens Amanda-prisutdeling i Haugesund. Skuespillerne er selv ikke nominert til noen av kategoriene, men skal dele ut prisen for beste regissør. Hovig ble svært overrasket over alle reaksjonene i forbindelse med «En affære».

– Jeg ble veldig slått i bakken av alle reaksjonene. Det var ikke helt forventet for min del, men jeg prøver å ikke forholde meg til det og jobbe som jeg pleier, sier Hovig.

Moe tror reaksjonene til dels skyldes at det ikke finnes mange filmer i Norge som tar opp de samme tingene som «En affære». Han håper at filmen blir ferdig til september neste år, og at den kanskje er å se på filmfestivalen i 2018.

– Det er veldig gøy å jobbe med noe nytt, både teater og film, og jeg tenker ikke så mye over «Skam» nå egentlig, sier Moe.

Les også: Skam forandrer alt

En av de yngste nominerte

Også en annen «Skam»-stjerne var å se på den røde løperen i kveld. Ruby Dagnall er nemlig en av de yngste som er nominert til kveldens Amanda-prisutdeling, i kategorien for beste kvinnelige skuespiller.

– Det er superstas å være nominert for rollen i «Rosemari», og det var overhodet ikke forventet. Jeg anser nesten ikke meg selv som en som går under den kategorien, sier en lattermild Dagnall.

17-åringen går fremdeles på videregående, men har rukket å utmerke seg som skuespiller her til lands.

– Jeg håper jo at det skal dukke opp noe spennende også i fremtiden, og jeg vil jobbe mer med film og TV. Jeg har et hemmelig prosjekt på gang allerede, sier Dagnall.