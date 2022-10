«Naudrop» frå nærbutikkar

70 nærbutikkar kjem med eit «naudrop» om ekstra straumhjelp. Blant dei 70 er butikkane på Fister, Nesflaten, i Vikebygd og på Utsira.

Stortingsrepresentant Roy Steffensen frå Frp, tok saka opp i spørjetimen på Stortinget og sa blant anna at forslaget om 100 prosent støtte for straumprisar over 50 øre pr. kilowatt-time ville ha hjelpt også nærbutikkane no.