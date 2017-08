«Kongens nei» med nominasjonsrekord

– Dette er en helt fantastisk måte å avrunde denne reisen på! På vegne av alle de flotte folkene i filmen må jeg si at jeg er veldig stolt, sier regissør Erik Poppe.

Det er Poppes norske dramafilm fra 2016, med Jesper Christensen og Anders Baasmo Christiansen i hovedrollene, som er nominert til flest priser i år. «Kongens nei» er blant annet nominert i kategorien for beste film, men veien dit var ikke bare-bare ifølge Poppe.

– Da vi var ferdige med filmen, var jeg så sliten at jeg tenkte at jeg kom til å dø. Derfor er det deilig å være her i dag og få lov til å oppleve dette, sier Poppe.

Poppe skal snart i gang med filmen om 22. juli, og han tror at også det nye prosjektet blir en krevende utfordring.

Kollektivt arbeid

To av filmens totalt 12 nominasjoner er for beste mannlige birolle og beste mannlige skuespiller, der både norske Anders Baasmo Christiansen og danske Jesper Christensen har muligheten til å stikke av med pris i kveld.

– Det er kollektivt arbeid å lage film. Hvis man taper, taper man sammen med mange andre og hvis man vinner, vinner man med mange andre, sier Christensen.

Han legger til at han i løpet av prosessen lærte masse nytt om både Norge og nordmenn generelt. Kollega Anders Baasmo Christiansen er også nominert i kategorien beste mannlige skuespiller, men for sin medvirkning i «Hoggeren».

– Det er veldig hyggelig å være nominert, og det ligger vel så mye jobb bak birollen i «Kongens nei» som i hovedrollen i «Hoggeren». Det er to roller jeg er stolt av, sier Baasmo Christiansen.

«Kongens nei» har slått rekord i Amanda-sammenheng, med hele 12 nominasjoner i 11 ulike kategorier. Foto: Agnete Brun

– Jeg skal passe på pusten

Den nasjonale filmprisen Amanda deles ut i kveld i Scandic Maritim Hall i Haugesund. Prisutdelingen sendes på TV 2 fra klokken 21:40 og produseres av Rubicon TV, med Pia Tjelta som programleder.

– Det blir spennende å lede showet! Min strategi for kvelden er å holde fokus og passe på pusten. Det lages utrolig gode filmer her til lands, og det skal vi være stolte av, sier Tjelta.

Amanda-prisutdelingen er en del av den 45. norske filmfestivalen i Haugesund som arrangeres i perioden 19.–25. august. I år er det totalt 33 langfilmer med i konkurransen, hvorav 12 er dokumentarer og 8 barnefilmer.