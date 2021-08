Bekymra bilistar har ringt politiet og sagt at det står ein hest på brua. Folk er redde for at den skal hoppe.

Men hesten er trygg. Og ho har det som plomma i egget, seier matmor Regine Heskestad om den 29 år gamle dølahoppa si Roxy.

Trur hesten vil unngå insekt

– Av og til tenkjer eg at Roxy synest det er spennande å sjå ut på vegen. Av og til står ho mot nord, andre gonger sør, seier Heskestad.

Køyretøya har ein annan positiv effekt på kvifor Roxy så ofte står på brua, trur eigaren.

– Ho får trekk frå dei. Då blir ho ikkje plaga av fluger og små insekt. Og på varme dagar er det sikkert deileg å få trekk på seg.

Roxy finst og på TikTok. Endre Kvamme Berstad er blant dei som har sikra seg video av hoppa på brua.

Brua er ein overgang mellom dei to beita på garden til Regine Heskestad. Både Roxy, sauene og geitene brukar brua. Den går over E39 i Heskestad i Lund kommune.

– Hester er vanedyr

Veterinær Idun Rosenfeld er fagsjef for hest hos Felleskjøpet. Ho meiner forklaringa om trekken og flugene er truverdig.

I tillegg seier Rosenfeld at Roxy truleg er som andre hestar, og ganske mange menneske: Glad i rutinar.

– Hester er vanedyr. Dei likar best når ting er som dei alltid har vore. Denne hesten trivst med å gå ut på brua, seier ho.

Dølahoppa Roxy når ho ikkje står på brua over E39. Foto: privat

Rosenfeld trur Roxy er heilt trygg på brua.

– Eg trur ikkje trafikken kan skremme ho. Om det skulle hende noko unormalt, kjenner ho fluktruta. Ho vil neppe gjere noko dumt.

Veterinæren ser også for seg at hesten synest det er litt spennande å sjå på trafikken.

– Kan hende likar ho dei fargerike bilane, eller luktene og lydane frå vegen. Hestar har sterke sansar. Det kan vere både spennande og underhaldande, seier ho.

Det finst etter kvart ein god del motiv av hesten Roxy på Instagram. Foto: Skjermdump, Instagram

Trur folk vil ha ein stoppeffekt

Reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad i Region Stavanger er også kjent med «hesten på brua». Ho meiner Roxy er ein klassisk turistattraksjon.

– Hesten gir ein stoppeffekt. Ein ventar ikkje å sjå den der, og det skapar interesse blant folk, seier ho.

Reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad i Region Stavanger. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Roxy kom inn i livet til Heskestad og familien for rundt åtte år sidan. Roxy har derfor stått på brua i nokre år, og det har blitt færre bekymringstelefonar til politiet.

– Folk forstod nok at ho berre sto der og fint kunne gå til sidene på beita. Men mange fløytar på henne, og nokon slakkar ned farta for å ta bilde, seier Heskestad.