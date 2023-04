Det siste året har vært marerittaktig for «Henrik» og familien. 54-åringen har mistet sitt høyre øye og fått en alvorlig kreftdiagnose.

– Øyelegen fortalte meg at det ikke er snakk om hvis kreften kommer tilbake, men når, sier han.

«Henrik» heter egentlig ikke Henrik, vi bare kaller ham det i denne artikkelen. Han ønsker å være anonym. NRK har imidlertid sett dokumentasjon som bekrefter historien hans.

Kreften er borte nå. Kommer den tilbake, er prognosen svært dårlig.

Svulsten

En synlig kreftsvulst som ikke ble oppdaget, var grunnen til at 54-åringen mistet øyet sitt. Det mener i alle fall to overleger på Ullevål sykehus.

For ett år siden fikk Henrik gjennomført en MR-undersøkelse av hodet etter mistanke om epilepsi. Radiologen som gransket bildene, fant ingen tegn til dette. Hun oppdaget heller ikke svulsten på Henriks høyre øye.

Det mener en overlege ved Drammen sykehus, hvor Henrik ble behandlet først, at radiologen burde ha gjort. Svulsten var da såpass stor at øyet måtte fjernes.

Feilen har trolig også økt sannsynligheten for at kreften kommer tilbake. For dess større svulsten er når den fjernes, dess større er sjansen for at kreften kommer tilbake, ifølge en forskningsartikkel fra 2015. I så fall kommer kreften tilbake i en annen del av kroppen.

Legen som ikke oppdaget svulsten, var en av radiologene ved den omstridte klinikken i Romania, som NRK har omtalt i flere tidligere saker. NRK avslørte at klinikken har gransket titusener av bilder på vegne av Unilabs uten at norske helsemyndigheter har visst om det.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har nå åpnet tilsyn mot Unilabs og Vestre Viken helseforetak som følge av hendelsen. Tilsynet kommer etter en klage fra Henrik og familien.

Unilabs Ekspandér faktaboks Unilabs er en privat leverandør av helsetjenester i Norge som først og fremst tilbyr tjenester innen radiologi, men også medisinske laboratorietjenester.

I Norge har Unilabs 294 ansatte. Konsernet i 2021 ble kjøpt av investeringsselskapet A.P. Moller Holding, som også eier den danske shippinggiganten Maersk. Selgeren var det sveitsiske oppkjøpsfondet Apax Partners. Unilabs har totalt mer enn 14.200 ansatte i 15 land.

I løpet av de siste fem tilgjengelige regnskapsårene har Unilabs økt driftsresultatet med 130 prosent. Totalt sitter Unilabs igjen med et overskudd på 238,5 millioner kroner i samme periode. Kilde: Brønnøysundregistrene, Bizweb, Unilabs.

Reagerte etter NRK-artikkel

I februar leste Henrik NRKs artikkel om røntgenselskapet Unilabs. Da reagerte Henrik og familien. Radiologen i NRK-saken var den samme som de hadde fått opplyst av Unilabs mange uker tidligere.

Radiologen i Romania skal alene ha analysert 108.000 av de undersøkelsene som Unilabs har sendt til Romania siden 2016. MR-bildene av Henrik var blant disse.

Radiologen i Romania, som har norsk autorisasjon og godkjenning, er effektiv:

I 2021 sto hun alene for over 22.200 rapporter fra MR-undersøkelser av norske pasienter. Det tilsvarer i snitt 11,8 undersøkelser i timen.

For å sette det i kontekst: I 2018 opplyste Unilabs’ medisinske sjef at ledelsen forventer at radiologene beskriver 5,3 MR-undersøkelser i timen i gjennomsnitt.

NRK har vært i kontakt med radiologen, som er kjent med at vi omtaler saken. Hun ønsker ikke å gi en kommentar.

Sa at de ikke hadde avdekket feil

Administrerende direktør i Unilabs Norge, Baber Qazi, har minst 13 ganger de siste ukene uttalt til NRK og andre medier, norske helsemyndigheter og på egne nettsider at Unilabs ikke har funnet feil ved arbeidet til radiologene i Romania.

I et brev sendt til norske helseinstitusjoner 20. februar, skriver Unilabs at «NRKs fremstilling av saken er egnet til å skape et feil inntrykk». Her understreker Unilabs-direktør Qazi at:

«Det ikke er avdekket noen feil eller mangler ved arbeidet utført i Romania», på tross av en «ekstraordinær kvalitetskontroll i form av en utvidet fagfellevurdering».

Men hva med Henrik sin sak?

Syv uker før NRKs omtale, mottok nemlig Unilabs en klage fra familien. Klagen omhandlet behandlingen Henrik hadde fått, som det viste seg hadde foregått ved den rumenske klinikken.

Unilabs: – Vi er lei oss

Ifølge Unilabs var ikke ledelsen kjent med hvilken radiolog som var involvert, før etter NRKs artikkel. Det skriver medisinsk direktør i Unilabs, Fredrik Nomme, i en e-post til NRK.

Ifølge Nomme er rutinen at Unilabs ikke går inn i saker før de får en henvendelse fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE), og denne lot vente på seg.

Dette sier Nomme til tross for at Henriks kone den 2. januar ringte til Unilabs kundeservice og spesifikt ba om navnet på radiologen. Personen på kundeservice skal da, ifølge kona, ha sagt navnet på radiologen i Romania.

Samtidig har NRK flere ganger i perioden fram mot publisering stilt selskapet spørsmål om driften i Romania. Unilabs har hele tiden stått fast på at det ikke har blitt avdekket noen feil eller avvik.

Fredrik Nomme understreker uansett at Unilabs tar saken på største alvor:

«Vi er lei oss for den belastningen både sykdommen og saken har påført pasienten og hans pårørende. Pasienten har i tråd med vår anbefaling meldt saken til Norsk pasientskadeerstatning (NPE), og vi ser frem til en uavhengig gjennomgang der», skriver Nomme og fortsetter:

Unilabs har 13 klinikker i Norge. Her fra Sandnes. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

«Vi har hatt dialog med pasienten og hans pårørende, og også informert om at undersøkelsen er beskrevet av en radiolog med norsk autorisasjon som lege og med norsk spesialistgodkjenning i radiologi. Vi ser ikke at det har medisinskfaglig betydning at beskrivende radiolog har vært lokalisert i Romania».

Ba om MR-bildene

Henrik hadde store plager i forkant av MR-undersøkelsen i februar i fjor. Han kunne plutselig føle at noe «gikk gjennom kroppen» og ble uvel etterpå. Kona oppdaget at Henrik ble skjev i ansiktet under disse anfallene.

Til tross for at radiologen i Romania ikke fant noe feil på MR-bildene, konkluderte likevel Drammen sykehus med at det måtte være epilepsi.

Månedene gikk, det ble sommer og høst, og Henrik begynte også å få problemer med synet på det høyre øyet.

Kona til Henrik hadde nå vanskelig for å tro at det bare var epilepsi. I november sendte hun derfor ektemannen til optikeren som umiddelbart slo alarm. Kreft.

Få dager etterpå ble øyet fjernet på Ullevål sykehus.

Samtidig satt kona hjemme og grublet: Hvorfor var ikke dette oppdaget tidligere? Ble det ikke tatt MR av Henrik allerede i februar?

Kona ba om å få tilsendt MR-bildene av hodet til Henrik.

– Der så jo selv jeg at det var noe på det høyre øyet, sier hun.

Svulsten er det henholdsvis lyse og mørke feltet innenfor de røde ringene. På MR-bilder tatt «ovenfra» vil det høyre øyet vises til venstre.

Svulsten er det lyse feltet innenfor de røde ringene. På MR-bilder tatt «fra siden» vil det høyre øyet framstå som venstre øye.

Fagsjef ved Drammen sykehus, Gro Vik Knutsen, sier til NRK at Henrik fikk en epilepsi-diagnose den gang. Han hadde altså både kreft og epilepsi.

Knutsen sier videre at sykehuset må kunne stole på analysene som kommer fra private aktører, og at de ikke har kapasitet til å drive med dobbeltgransking.

– De radiologiske spesialistene skal ha likeverdig kompetanse uavhengig av om de jobber i sykehus eller privat. De radiologiske avdelingene i sykehus har dermed ingen oppgave med å kontrollere undersøkelser utført i privat regi på ny. En slik ordning ville måtte bety betydelig redusert kapasitet for diagnostikk av pasientene, sier hun.

Knutsen understreker at Drammen sykehus skal følge opp tilsynet fra statsforvalteren og samarbeide.

Unilabs ønsker ikke å kommentere det medisinskfaglige ved saken siden den er til behandling hos NPE og statsforvalteren.

Ble innkalt til møte

Henrik og familien har siden 2. januar bedt om et møte med Unilabs for å få klarhet i hvordan radiologen i Romania kunne overse svulsten. Eksperter på både Ullevål og Drammen sykehus skriver at den var godt synlig på MR-bildene. Drammen sykehus skriver også at den burde vært oppdaget.

Først to dager etter NRKs avsløring fikk Henrik og kona invitasjon til et møte på Unilabs' avdeling i Drammen.

27. februar ble de møtt av medisinsk direktør Fredrik Nomme og en annen direktør ved Unilabs.

Kona og Henrik skal ha spurt hvorfor Unilabs bare en uke tidligere hadde sagt til NRK at det ikke hadde skjedd noen feil i Romania.

Her ble titusener av bilder av norske pasienter gransket. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

– Da svarte de at de ikke visste om saken vår på det tidspunktet, til tross for at jeg hadde ringt dem og sendt e-post til dem om saken allerede 2. januar, sier kona til NRK.

NRK har sett denne e-posten, som ble besvart av instituttsjefen ved Unilabs' avdeling i Drammen 4. januar.

NRK har også konfrontert Unilabs med dette, men Fredrik Nomme står fast på at de ikke visste hvilken radiolog som var involvert da de uttalte seg til NRK.

Skjer også feil i Norge

Radiologer i Norge og andre land gjør fra tid til annen feil og tabber. Det viser NRKs egne undersøkelser, og det viser internasjonal forskning. Det gjøres feil i 3 til 5 prosent av alle radiologiske analyser, ifølge en forskningsartikkel fra 2016. Og i enkelte mer spesifikke studier er feilraten høyere.

Det er imidlertid ikke bare selve feilen som Henrik reagerer på.

– Det som skremmer meg mest, er måten de bortforklarer på. Jeg håper at saken får konsekvenser for både Unilabs og Drammen sykehus, sier Henrik.

Fagsjef Gro Vik Knutsen sier Drammen sykehus har stor forståelse for at Henrik stiller spørsmål ved om hvorfor svulsten i øyet ikke ble oppdaget tidligere.