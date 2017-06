«Harrier» skylder over 1,7 millioner kroner i havneleie – og regningen vokser

Den 3. april ga Miljødirektoratet «Harrier» pålegg om å bli liggende i Gismarvik havn, på grunn av farlig avfall om bord, og fordi skipet i seg selv anses som avfall. Samtidig sluttet forsikringsselskapet å dekke havneleien på 22.000 kroner døgnet.

– Da redningsaksjonen oppsto fikk vi garanti fra forsikringsselskapet på havneleie, men da skipet fikk pålegg om å bli liggende, hevdet forsikringsselskapet at de ikke har ansvar lenger, sier Olav Anders Stople, administrerende direktør i GMC Maritime, som er baseoperatøren i Gismarvik havn.

Administrerende direktør i GMC, Olav Anders Stople. Foto: Privat

Den ubetalte regningen som begynte å løpe etter at Miljødirektoratet påla skipet å bli liggende i Gismarvik havn, bikket denne uken 1,7 millioner kroner.

– Vi har rådført oss med advokat, og håper båten får seile snart. Vi trenger kaien til andre prosjekter, sier Stople.

– Kan bli kritisk for Gismarvik

Allerede i midten av juli er kaien booket til et nytt prosjekt, men Stople har ingen tro på at «Harrier» seiler innen den tid.

Stople har sett på muligheten for at skipet kan legges i opplag, for eksempel i Bøvågen i Karmøy. Men uten økonomisk garanti er heller ikke dette en reell mulighet.

– Jeg håper at dette løser seg, men vi er prisgitt at myndighetene og rederiet finner en løsning. Jeg er bekymret for framtidig aktivitet i Gismarvik. Det kan bli kritisk dersom vi må si nei til nye prosjekter. Da vil «Harrier» skape problemer for oss, sier han.

Julia Shipping Inc., som eier «Harrier», har klaget på pålegget fra Miljødirektoratet. De bestrider at skipet var på vei til Pakistan for ulovlig vraking, og har tidligere uttalt at skipet skulle til Dubai for å rustes opp slik at det kan gå i offshoretrafikk i Afrika.

Klagen behandles nå hos Klima- og miljødepartementet, som ikke kan si noe om hvor lang tid det vil ta å behandle klagen.

En vanskelig økonomisk situasjon

Nabeel Shipmanagement i De forente arabiske emirater, har driftsansvaret for «Harrier».

NRK har så langt ikke lykkes i å få en kommentar fra selskapets direktør, Trace Carvalho.

Carvalho sa i et intervju med NRK tidligere i juni, at pålegget fra Miljødirektoratet har satt eier Julia Shipping i en vanskelig økonomisk situasjon og at ikke alle regninger er betalt.