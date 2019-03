«Har NMD forstått alvoret? Nei.»

Norsk Medisinaldepot (NMD) får flengjande kritikk av Stavanger kommune for feildosert medisin, skriv RA. 7000 pasientar i 72 norske kommunar kan vere ramma. Stavanger er sekretariat for alle. NMD seier dei gjer det dei kan for å trygge leveransane.