«Gekko» med gode pretasjoner i sesongåpningen

24 år gamle Sondre «Gekko» Haga fra Sandnes tok en seier første dag i sesongstarten i Trial i Japan lørdag.

Søndagen ble det en 5. plass etter jevn konkurranse.

Selv sier Haga at han mistet fokus i runde to og kjørte på seg en del prikker.

– Tror jeg skal være glad for å slippe unna med 5. plass med alle de feilene. Heldigvis fikk jeg fokuset på plass igjen og kjørte veldig bra siste del av den runden. I et veldig jevnt løp var det ikke jeg som hadde marginene på min side i dag, sier han i en pressemelding.

Sammenlagt ligger «Gekko» på fjerde plass etter sesongåpningen, to poeng bak lederen.

– Jeg er godt fornøyd med å få verifisert at både den nye sykkelen og jeg holder verdensklasse og jeg tror ikke jeg har hatt noen bedre sesongåpning tidligere år. Det er et supert grunnlag for resten av sesongen. Jeg gleder meg allerede til neste løp som skal kjøres i Andorra om 3 uker.