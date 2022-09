«Gekko» er verdensmester

Sondre «Gekko» Haga fra Sandnes er verdensmester i trial. I det siste av ti løp ble han nummer tre i Italia i dag. Han har levert godt gjennom hele sesongen, og er verdensmester selv om han ikke har flest seiere.

– For meg er det ekstremt stort, jeg vet ikke om det har gått helt opp for meg ennå, sier «Gekko». Tittelen er viktig for både ham og teamet, og gir stor motivasjon til å trene enda mer.