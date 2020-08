– Jeg er overrasket over at et så lite anbud skal stanse innkrevingen av penger i et milliardprosjekt, og jeg er bekymret for at det ikke er avklart hvem som skal ta denne kostnaden.

Ordfører i Strand kommune, Irene Heng Lauvsnes (H), forventer at det ikke blir bilistene som må ta ekstraregningen. Foto: Magnus Stokka

Det sier ordfører i Strand kommune, Irene Heng Lauvsnes (H).

Ryfast er landets største vegprosjekt med tre tunneler. Tunnelene gjør Stavanger og Ryfylke landfast.

Sist uke ble det kjent at Vegvesenet hever kontrakten med det spanske selskapet som skulle levere det tekniske utstyret for å kreve inn bompengene. Årsaken er store forsinkelser og at utstyret ikke holder mål.

– Det er usikkerhet om hvem som skal betale dette, og jeg forventer at Statens vegvesen order opp i sitt rot og tar kostnaden, sier ordføreren.

Hun viser til totalkostnaden for Ryfast på 11,8 milliarder kroner. De to tunnelene hvor bompengeinnkrevingen har strandet koster om lag 8 milliarder.

10-millionerskontrakten som har utsatt bompengeinnkrevingen utgjør bare 0,13 prosent av totalkostnaden i disse to tunnelene.

– Jeg tenker Vegvesenet skulle stanset kontrakten for lenge siden. Dette er en liten kontrakt i forhold til et stort prosjekt.

Pendlerne sparer penger

Egentlig skulle det kostet 134 kroner å kjøre gjennom hele Ryfast for vanlig bil, 67 kroner for elbil og 496 kroner for tunge kjøretøy. Men hele dette året kan endte opp gratis på grunn av trøbbel med selve innkrevingen. Det betyr mye sparte penger for pendlere i år.

Bompengene i Ryfast er beregnet til 27 millioner kroner i måneden, ifølge Stavanger Aftenblad.

Den lengste tunnelen i Ryfast-prosjektet, undersjøiske Ryfylketunnelen, går fra Solbakk i Strand til Hundvåg i Stavanger. Den er over 14 kilometer lang, og den lengste i sitt slag. Denne delen av Ryfast åpna 30. desember. Foto: Øyvind Ellingsen/Statens vegvesen

– Trodde det var hyllevare

Det er det spanske selskapet Tecsidel som fikk kontakten for selve innkrevingen.

– Problemene har blant annet bestått i at kameraene ikke har vært nøyaktige nok i avlesning av bilskilt, det er problemer med programvareoppdateringer i systemet, og kamerablitsene har også vist seg å ikke være vanntette, sa avdelingsdirektør Per Roald Andersen i Statens vegvesen da kontrakten ble hevet forrige uke.

Leder i samferdselsutvalget i Rogaland Arne Bergsvåg (Sp) er overrasket over at utstyret ikke er godt nok til å drive bompengeinnkreving i Ryfast.

Leder i samferdselsutvalget i Rogaland, Arne Bergsvåg (Sp) er forundret over at de møtte helt til Spania for å finne leverandør. Foto: Anders Fehn / NRK

– Vi har så mange bompengeprosjekter rundt om både i Rogaland og i Norge ellers, at det må vel betegnes som hyllevare det å kunne lese bilskiltene.

Han synes det har tatt lang tid før kontrakten ble hevet, men viser til at svært lavt rentenivå gjør at kostnaden med å utsette innkrevingen ikke blir så stor.

Han synes det er rart at de måtte helt til Spania for å finne leverandør av utstyret.

– Jeg trodde de produserte dette nærmere, og at det hadde vært tryggere.

Følger regelverket

Statens vegvesen bekrefter til NRK at det er snakk om en kontrakt på 10 millioner kroner som nå er avsluttet.

– Vi har inngått en avtale med leverandøren, og de har ikke klart å levere i henhold til kontrakten, sier avdelingsdirektør Per Roald Andersen i Statens vegvesen.

Det ble oppdaget feil ved systemet allerede i desember i fjor, men selskapet fikk da mulighet til å rette dette opp. Så kom korona og hindret at spanske teknikere kunne reise til Norge.

Han avviser at teknologien for innkreving av bompenger er en hyllevare.

– Alle offentlige innkjøp til over 1,3 millioner kroner, krever at vi følger regelverket for offentlige anskaffelser. Det er strengt regulert.

NRK har også vært i kontakt med det spanske selskapet Tecsidel uten å få svar.