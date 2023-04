–Dårlig rettsvern for dyr

Dyrebeskyttelsen reagerer med vantro etter at en kvinne slapp unna med påtaleunnlatelse som følge av at flere titalls katter ble funnet vanskjøttet i boligen hennes på Karmøy i fjor høst. Kvinnen slipper både fengsel og bot fordi hun kom med en uforbeholden tilståelse overfor politiet. Daglig leder i Dyrebeskyttelsen, avdeling Haugaland, Elisabeth Ellingsen, mener denne avgjørelsen viser at dyr har et dårlig rettsvern.