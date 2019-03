– Det betyr masse. En drøm som har gått i oppfyllelse, sier Emily Ann Riedel.

25-åringen har fått fast jobb på hotellet Scandic Forum i Stavanger. Hun er den første som har fått fast stilling gjennom organisasjonen Helt med i Rogaland. Tirsdag fikk hun besøk av statsminister Erna Solberg (H).

– Jeg har en egen smoothie-stasjon: «Emily`s Corner». Her er jeg manager, forteller Riedel.

Hun er en av de heldige. I Norge er rundt 3000 av de nærmere 20.000 voksne med utviklingshemming i jobb. 70 prosent sto utenfor arbeidslivet i 2012, viste tall fra Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA).

Emily Ann Riedel dekket opp til statsminister Erna Solberg (H) på Scandic Forum i Stavanger. Hun stortrives i jobben på hotellet. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Og tendensen øker. Ved utgangen av 2015 var tallet økt til over 74 prosent, ifølge Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

– Har blitt sviktet av regjeringen

– Denne gruppen mennesker har blitt sviktet. Det gjelder ikke bare denne regjeringen, men samtlige regjeringer vi har hatt. De blir ikke prioritert, sier Jens Petter Gitlesen, leder av Norsk forbund for utviklingshemmede.

Jens Petter Gitlesen, leder av Norsk forbund for utviklingshemmede. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Han anslår at rundt 10.000 personer ønsker å komme seg i jobb. Tall forbundet sitter på viser at det i gjennomsnitt kommer mellom 100 til 200 nye arbeidsplasser hvert år.

– Hvis det fortsetter sånn som de har holdt på de siste årene, vil det ta minst 200 år før alle er i jobb, sier Gitlesen.

Trenger 10 millioner

Organisasjonen Helt med jobber for å få andre med utviklingshemming ut i jobb. Daglig leder Jarle Eknes sier de kan klare å få 1000 flere i jobb. Men da trenger organisasjonen 10 millioner kroner.

– Erna Solberg, har du 10 millioner til Helt med?

– Nei, vi kan ikke plukke én operatør eller én organisasjon. Staten har et ansvar for å følge det regelverket som eksisterer for dette. Vi vil gjerne ha det inn, men da må vi anskaffe det på en ordentlig måte, sier hun.

Jarle Eknes, daglig leder i Helt med. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Solberg påpeker at regjeringen har økt antallet såkalte varig tilrettelagte arbeidsplasser – jobber som blant annet går til utviklingshemmede.

– Vi er veldig opptatt av at det skjer ute i vanlige jobber, og ikke bare i konstruerte jobber, med vanlige kolleger. Og så er jeg opptatt av at vi alltid må lete etter dem som best kan bidra til å få dette til. Det blir også NAV sitt ansvar å gjøre, sier statsministeren.

– Folk med Downs syndrom trenger jobb. Ikke bare meg, sier Emily Ann Riedel.