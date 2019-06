På altanen vaier to norske flagg og ett regnbueflagg – flagget som symboliserer fellesskap, og friheten til selv å definere sin identitet, kjærlighet og seksualitet.

– Ingen skal få kneble oss. Vi skal ikke inn i noe skap igjen, sier Wanya Valkyrie Drage, mens samboeren Gunhild Olaugsdatter Drage nikker bestemt ved hennes side.

Ekteparet valgte i dag å stå fram, etter den massive støtten de har opplevd de siste dagene. Huset de leier i Sandnes ble ramponert og tagget med krenkende skjellsord natt til søndag, mens ekteparet luftet hunden.

Sjeldent og alvorlig hærverk på familieboligen i Sandnes skaper stort engasjement. Foto: Privat

Flytter

Hendelsen har skremt dem så kraftig at de nå velger å flytte fra nabolaget.

– Vi føler oss ikke trygge. Vi har barn, og må tenke på deres sikkerhet, sier Valkyrie Drage.

Nå håper ekteparet at politiet finner ut hvem som har gjort dette.

– Når du er villig til å gå så langt, da er du en løs kanon, sier Olaugsdatter Drage.

Politiet etterforsker ekteparets bolig Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Hus og område er undersøkt av kriminalteknikere, men ingen er mistenkt i saken. Den etterforskes som grovt innbrudd og hærverk, men politiet utelukker ikke at det handler om hatkriminalitet.

– Det er grovt tyveri og grovt skadeverk, og saken etterforskes som at det kan være hatkriminalitet, sier Elisabeth Vorland, seksjonsleder ved Sandnes politistasjon.

Ekteparet, som bor i huset med to tenåringsbarn, forteller at opplevelsen har vært svært tøff for dem, og de beskriver hele situasjonen som absurd. Da de kom hjem til den sjokkerende scenen, følte de seg krenket.

– Det var kvalmende. Vi kjente det i magen og følte oss forferdelig invadert, sier Olaugsdatter Drage.

Massiv støtte

Saken har berørt mange, også politikere.

Slik viser Trine Skei Grande sin støtte til paret. Foto: Skjemdump

– I dag heiser jeg regnbueflagget i støtte til ekteparet i Sandnes som i helgen ble hardt rammet av hatkriminalitet. Alle skal føle seg trygge i eget hjem og fri til å være den de er uten å få huset sitt endevendt og tagget ned. Fullstendig uakseptabelt, skriver kultur- og likestillingsminister, Trine Skei Grande, på sin Facebook-side.

Også barne- og familieminister, Kjell Ingolf Ropstad, viser sin avsky på Facebook.

– Dette er totalt uakseptabelt! Ingen skal møte et ramponert hjem på grunn av hvem de er eller hvilket flagg de flagger med. Jeg er glad for at politiet tar saken alvorlig. Hatkriminalitet må bekjempes.

I sosiale medier har det rent inn med støtteerklæringer, og en venns innsamlingsaksjon har fått inn rundt 300.000 kroner til familien.

Det var ødeleggelser for 130.000 kroner i boligen til ekteparet. Foto: Privat

– Samfunnets respons er helt utrolig og fantastisk. Da vi kom hjem til synet av vår ødelagte bolig måtte jeg spørre meg hvilken verden vi egentlig lever i, sier Valkyrie Drage.

Men den enorme responsen har gitt dem nytt håp.

– Det finnes noen som er villige til å gjøre noe sånt, men det finnes også så utrolig mange flere som overhodet ikke vil finne seg i dette, sier Olaugsdatter Drage.

Sjokkerte naboer

I det rolige nabolaget med eneboliger og hager, er mange overrasket over at noe slikt der.

Laila Waage, nabo. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Det er helt uforståelig at folk kan gjøre noe slik, sier Laila Waage, som beskriver nabolaget som en fredelig plass, der alle kjenner alle.

– Jeg er veldig overrasket. Jeg har bodd her i 25 år, og har ikke opplevd noe sånt. Vi er i sjokk hele gjengen, sier hun.