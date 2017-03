– Vi måtte gjemme oss for å øve på nasjonalsangen

Helt siden 1940-tallet har Nærbø Musikkorps kombinert humor og musikk. En uslåelig kombinasjon, som korpset har levert til Jærbuen år etter år.

Å kunne invitere til korpsrevy er en selvfølge i dag, men slik har det ikke alltid vært. Da Svein Inge Årrestad var med på å starte opp korpset i 1942, midt under andre verdenskrig, var det helt andre tider.

– For å trene på «Ja, vi elsker» måtte vi langt ut i lyngheia, sier han.

For i skjul for tyske soldater øvde denne gjengen på nasjonalsangen, slik at de kunne spille den da det ble fred.

– Når vi da kom til 17. mai i 1945, da var det veldig vanskelig å spille fordi du kjente klumpen i halsen, sier han.

«Heim te Jæren»

Årrestad har viet livet sitt til å spre glede med musikk og revyer, som ble arrangert for å få inn penger til korpset. Og det var til en revy han skrev «Heim te Jæren», som er blitt som en nasjonalsang ute på Jæren.

Han har fått kongens fortjenstmedalje og andre utmerkelser for jobben han har gjort for kulturlivet.

Men ingen pris kan måle seg med å se nye generasjoner videreføre den 75 år gamle arven. Jubileet ble feiret med konsert og revyinnslag på Bø skule i Hå søndag.

– Livsverket lever videre

Brita Gausland Aunet er blant musikerne som preger korpset i dag. Hun er stolt av å være en del av den lange tradisjonen.

– Jeg synes det er veldig kjekt fordi det er sosialt. Jeg liker å spille musikk og synes det rett og slett er moro, sier hun.

Gausland Aunet er den yngste korpsdeltakeren i Nærbø Musikkorps – noe Årrestad vet å sette pris på.

– Jeg kjenner bokstavelig talt klumpen i halsen og tårene i øynene når jeg ser denne gjengen på scenen, sier han.

Lederen i Nærbø Musikkorps, Rita Håland, gleder seg over korpsveteranens engasjement.

– Det er spesielt flott å se at han er så fornøyd med det. Han sier gang på gang at han nå ser at livsverket hans lever videre. Det har han aldri vært redd for å si og det synes jeg er veldig flott, sier hun.