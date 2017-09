Jordet til Roy Erik Hetland skulle vært ferdig gjødslet og frodig på denne tiden. I stedet har det dype og sørpete traktorspor.

– Det er ikke kjørbart. Plenklipperen ville ikke klart å kjøre her en gang, sier han.

Galgenhumoren sitter løst. Den har vært god å ha for Vindafjord-bonden, som ikke har opplevd verre vær de 20 årene han har drevet familiegården på Bjoa.

Gjødselvogna står klar til å kjøre ut gjødsla, men jordene er altfor bløte, og tåler ikke vekta av store maskiner. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Blir fullt i vinter

Regnet har gjort at traktor og gjødselvogn vil ødelegge jordene hans. Og husdyrgjødsla som skulle vært spredd utover, ligger fortsatt i gjødselkjelleren. Hver dag blir skuten fullere og fullere.

Gjødselkjelleren blir fullere og fullere. Foto: Thomas Halleland / NRK

– Det vil bli et problem en gang i desember eller januar. Noen bønder har problemer allerede nå. Vi kan ikke bare stappe en propp i bakenden på kyrne, og få de til å slutte å skite heller, sier han.

– Vi kan ikke bare stappe en propp i bakenden på kyrne, og få de til å slutte å skite, sier Roy Erik Hetland. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Ekstraordinært

Fristen for å spre husdyrgjødsel var 1. september. I Rogaland har kommunene gitt 600 bønder forlenget frist for å få ut skitten. Etter 1. oktober gis det ingen utsettelse.

Aldri før har så mange søkt om forlenget frist. Bondelaget kaller situasjonen ekstraordinær, og rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving, Ragnvald Gramstad, er bekymret for miljøet når møkka spres så seint på året.

– Dette er feil for miljøet, det er feil for plantene og det er feil for lommeboka, sier Gramstad.

Grunnen til at vi har frister for å spre husdyrgjødsel, er at jorda ikke tar opp næringen like godt, sent på året.

– Gjødsel skal virke i jorda og ikke renner ut i vassdrag eller til andre steder. Risikoen for det er mye større etter 1. september, sier enhetsleder for areal og forvaltning i Vindafjord kommune, Anne Sofie Sandvik.

Enhetsleder for areal og forvaltning i Vindafjord kommune, Anne Sofie Sandvik. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Hetland skjønner at bøndene må ta miljøhensyn, men etterlyser løsninger i en fortvilet situasjon.

– Vi ønsker ikke å være med å forurense, og spredefristene har vi full forståelse for, men når vi kommer i et ekstremår som dette. Hva skal vi gjøre da? De som bestemmer dette må komme og hjelpe oss, sier Hetland.

Tomme driftsbygninger

Gramstad mener bøndene må begrense gjødslingen i september, og heller frakte møkka til tomme gjødsellagre.

– Det er en del tomme driftsbygninger som gjerne kan brukes til lagring av lort, sier han.

På Bjoa, skinner solen mellom regnbygene. Hetland har ventet på finværet hele sommeren. Om ti dager er det for seint å få ut møkka.

– Vi får håpe på godt vær. Kanskje i neste uke, ler han.