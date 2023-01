– Velkommen til 2023

Ordfører i Sandnes kommune, Stanley Wirak, holdt sin 12. og siste nyttårstale i forbindelse med nyttårsmottakelsen søndag.

Blant annet pratet Wirak om Forsand. Et utdrag fra nyttårstalen lyder:

«Sist måned bekreftet Stortinget for tredje gang sammenslåingen av Forsand og Sandnes kommuner. Nå håper jeg at alle kan legge striden bak seg og være med å bygge vår nye kommune. Vi skal satse på reiseliv og annen næring i Forsand og langs Lysefjorden. Når vi står sammen, blir vi sterkere. Vi bygger ikke framtiden ved å dvele på at vi ikke fikk de løsningene vi helst ville ha»