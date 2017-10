– Veldig gøy med surfe-EM i Norge

Nå er hele kronprinsfamilien på plass på Borestranden på Jæren, der surfe-EM starter i dag. – Det er veldig gøy at det er surfe-EM i Norge. Moro å ha et så stort arrangement her på Klepp, sier kronprins Haakon til NRK.