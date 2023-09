– Vassbakk kunne hatt alibi

Forsvarer Stian Bråstein mener det er uheldig at etterforskningen mot Johny Vassbakk var så mangelfull i perioden like etter Birgitte Tengs-drapet. Han har seinere fortalt at han var på kino og bowlingbesøk, men dette ble ikke fulgt opp av politiet den gangen.

– Dersom man hadde fått dokumentert bevegelsene hans, laget en tidslinje, og dessuten avhørt Vassbakks mor, far og brødre, kunne dette langt på vei ha gitt Vassbakk alibi for sentrale tidspunkter denne kvelden og natten, ifølge Bråstein.

Han synes også det er uheldig at ingen vet hvordan Birgittes strømpebukse ble benyttet i dagene før drapet.

– Ble den brukt mye, hvem var i kontakt med henne, og når ble den sist vasket? Vi vet ikke, og dette utgjør viktige mangler i etterforskningen, mener forsvareren.