– Utan rushtidsavgift vil biltrafikken auke

– Det ligg sterke lokkemiddel for å få fjerna rushtidsavgifta no, så eg reknar med at me blir einige om det, seier John Peter Hernes, ordførarkandidaten til Høgre i Stavanger.

Ordførarkandidat for Høgre i Stavanger, John Peter Hernes. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Å fjerne rushtidsavgifta på Nord-Jæren har vore eit stridstema denne våren. No gir Erna Solberg 50 millionar kroner kvart år for at partia lokalt skal kunne bli einige om dette – og ha råd til det.

Denne avgifta skulle få inn over 5 milliardar på 15 år. Regjeringa sitt bidrag blir 750 millionar i same periode.

Spørsmålet er no om pengane frå staten er nok til å dekkje tapet av inntekter som oppstår viss rushtidsavgifta blir borte.

Erna Solberg si endelege skisse i bompengesaka Ekspandér faktaboks Regjeringa vil tilby kommunane å auke det statlege bidraget til 66 prosent i prosjekta som i dag blir finansiert 50/50. For kommunane som takkar ja, vil halvparten av det auka tilskotet (anslagsvis 8 mrd. kroner) bli øyremerka til å redusere bompengar, og halvparten til betre kollektivtilbod. Auken frå 50 til 66 prosent blir utbetalt fordelt på heile avtaleperioden for byvekstavtalen uavhengig av framdrift. Avtalen legg nullvekstmålet til grunn. Føresetnaden for midla er at dette blir nådd. Regjeringa signaliserer at i byområde med byvekstavtalar kor staten har lagt fram tilbod, vil tilbodet i kroner stå ved lag – også dersom kostnadar i den samla prosjektporteføljen blir redusert. Slik kan staten sitt bidrag reelt bli over 50/66 prosent i prosjekta. Ein føresetnad er ein fylkeskommunal/kommunal eigendel på 20 prosent i nye bypakkar med investeringar på fylkeskommunale eller kommunale prosjekt. Prosjekta nemnt i punkt 1 over blir haldt utanfor berekninga. Eigendelen kan ikkje finansierast med bompengar. Utforminga av eigendelsordninga skal greiast nærmare ut, men kjem i bruk før nye bypakkar blir lagde fram. Årleg tilskot til reduksjon av bompengar utanfor byområda blir auka til om lag 1,4 mrd. kroner. I statsbudsjettet for 2020 kjem regjeringa tilbake til ei styrking av rassikring og utbygging av breiband i distrikta. Det blir løyvd 300 mill. kroner til reduserte billettprisar på kollektivtrafikk i dei store byane. Det blir løyvd 50 mill. kroner til styrking av Enova sitt arbeid med næringstransport. Det blir løyvd 250 mill. kroner til bedra kollektivtrafikk, fortrinnsvis utanfor dei store byane. Heile skissa: Statsministeren sitt forslag til semje mellom dei fire regjeringspartia.

Partileiar Siv Jensen blei hylla av Frp-kollegaer for bomforliket då ho besøkte Rogaland måndag. Foto: Kjersti Hetland / NRK

– Me meiner desse pengane er vesentlege bidrag til bypakkane. Men kostnadane i prosjekta har tatt litt av, så det blir viktig gå igjennom alle prosjekta, slik at dei blir edruelege og realistiske, seier finansminister Siv Jensen (Frp) om korleis reknestykket skal gå opp.

Trafikken vil auke

Rushtidsavgifta har vore effektiv for å få ned biltrafikken i byområda. No bidrar staten til å ta bort denne – med eitt kriterium: Trafikken skal ikkje auke.

Det kan bli vanskeleg om ein fjernar rushtidsavgifta. Trafikken vil gå opp med 1–2 prosent, ifølgje ein ny rapport frå Norconsult (ekstern lenkje).

Politisk kommentator Magnus Takvam i NRK. Foto: NRK

– Dette er kanskje den største usikkerheita i bomforliket. Å fjerne rushtidsavgifta vil openbert skape større trafikk, seier politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam.

– Det vil også utfordre dei andre klimamåla som er bestemt lokalt, seier han.

Det som skal kunne vege opp er dyrare og færre parkeringsplassar, fleire bussavgangar og bombetaling frå elbilar, ifølgje lokalpolitikarane og Norconsult-rapporten.

– Me må få ned biltrafikken kor éin person køyrer med matpakka si til jobb. Så auka satsing på kollektiv, fleire sykkelvegar, og at folk sine reisevanar allereie er i endring, gjer at me forhåpentlegvis når måla, seier Hernes frå Høgre.

Finansministeren meiner ei justering av sjølve nullvekstmålet er løysinga.

– Me skal leggje større vekt på klimautslepp, ikkje berre talet på bilar, seier Jensen.

«Rushtidens dagar er talte» var meldinga som møtte finansministeren då ho møtte Frp-fellene i Rogaland. Foto: Kjersti Hetland / NRK

Usikkerheit om tala

– Det er avstand mellom inntekta som trengst til bypakke-prosjekta, og inntekta som faktisk vil kome. På Nord-Jæren vil ein truleg trenge 30 milliardar kroner, og berre om lag 30–40 prosent av desse vil kome inn. Det nye statlege tilskotet tettar ikkje inntektsgapet, seier Takvam.

Den vanskelege jobben startar lokalt no, seier han. Bomdiskusjonen er langt frå over.

– Ein kan teoretisk auke betalinga for elbilane, få fjerna rushtidsavgifta og få det til å gå nokolunde opp. Likevel gir dette langt mindre inntekter enn det som var berekna frå starten, seier Takvam.

– Debatten vil no handle om korleis ein skal få ned kostnadane på dei planlagde kollektivprosjekta, som mange meiner er for dyre. Lokalt vil det kunne bli ein kamp om å få ned kostnadane i bussvegen og liknande. Desse prioriteringane kan skape konflikt, seier han.