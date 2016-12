– Tror aldri det skal skje der du er

– Vi gikk gjennom julemarkedet og videre til en restaurant rundt 200 meter fra stedet hvor lastebilen kjørte, sier Odd Skjærpe Knarrum til NRK Rogaland via telefon fra Berlin.

Etter han og kjæresten hadde spist ferdig ville de tilbake til julemarkedet hvor en lastebil kjørte inn i folkemengden og drepte minst ni personer og såret 50.

– Vi så det var satt opp politisperring så vi fikk ikke komme inn. Jeg spurte politiet hva som hadde skjedd, men de ville ikke svare, forteller Skjærpe Knarrum.

Det var først da foreldrene ringte for å høre at alt var OK med paret at de fikk vite hva som hadde skjedd.

– De spurte om alt var bra med oss, og jeg fortalte at vi stod og ville inn på julemarkedet, men fikk ikke kom ikke inn. Da fortalte de at det hadde vært et angrep.

– Vanskelig å forstå

Foto: FABRIZIO BENSCH / Reuters

Skjærpe Knarrum forteller at det var mye ekstra vakter ved nedgangen til byens metrolinje.

– Vi var så vant med å høre sirener og politibiler at vi tenkte ikke så mye over det først.

Når NRK snakker med paret er de tilbake på hotellet hvor de bor i Berlin.

– Det er surrealistisk. En tenker aldri at det skjer der du er eller at det kan skje der du. Så det er litt vanskelig å forstå. Det var ikke akkurat dette vi hadde sett for oss og nå er det vanskelig å få det til å sige inn.

