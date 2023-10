– Tiltalte hadde lav impulskontroll

Statsadvokat Thale Thomseth sa i prosedyren i Tengs-saken dag at Johny Vassbakk våren 1995 hadde en dårlig livstilstand. –Tiltalte var uglesett i lokalmiljøet, og han hadde nesten ingen venner. I stedet for kjørte han rundt og plukket opp unge kvinner som haiket. Flere har forklart at han gjorde seksuelle tilnærmelser mot dem, sa Thomseth.

Statsadvokaten mente at det gjennom flere dommer er dokumentert at tiltalte hadde lav impulskontroll, og at han kunne reagere kraftig på avvising fra kvinner.

– Tiltalte fortsatte med sin seksuelt orienterte adferd helt fram til han ble pågrepet i 2021. Dette til tross for mye oppfølging og en rekke dommer, sa Thomseth.

Hun mente at de tidligere dommene underbygger at Vassbakk er en person som kan ha plukket opp en ung jente, for så å drepe henne fordi han følte seg seksuelt avvist.

– At han ikke hadde drept tidligere, mener vi ikke har noen betydning. De fleste dreper bare en gang. Det sentrale er at han utvilsomt hadde kapasitet til å kunne drepe, hevdet statsadvokaten.

Hun pekte på at tiltaltes angrep på psykologen like gjerne kunne ha endt med at psykologen ble drept.