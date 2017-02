– SUS-avdeling legges ikke ned

Styreleder i Helse Vest, Terje Vareberg, avviser at høyintensivavdelinga for nyfødte i Stavanger blir lagt ned, sjøl om Helsedirektoratet kun legger opp til ei avdeling per region. Sykehusa i Stavanger og Bergen ligger begge i Helse Vest.