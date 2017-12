– Selger juletrær til dumpingpris

Juletredyrkere reagerer på at Coop selger edelgran til 249 kroner, skriver Nationen. Ifølge juletrebonde Paul Kyllingstad fra Sandnes kan Coop ødelegge for både juletrenæringa og veldedige organisasjoner. Coop avviser at de selger til dumpingpris.