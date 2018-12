– Sandnes-ordføreren snakket usant i debatten med Mona

Under debatten mellom Mona Anita Espedal og ordfører Stanley Wirak for Sandnes kommune, var temperaturen høy.

Espedal krever erstatning fra kommunes, på grunn av håndteringen av mishandlingen hun og søsknene ble utsatt for i barndommen.

Espedal har tidligere fått 725.000 kroner i moralsk oppreisning, men en sakkyndig rapport har slått fast at hun skulle hatt om lag 1,55 millioner kroner. Sandnes kommune har avvist kravet om å utbetale mer og det var dette som var tema i debatten på tidspunktet Wirak sa følgende:

– Nå har vi fått en stevning fra advokaten. Vi fikk den i dag.

– Feilen bør rettes

– Ordføreren sa at det var sendt inn stevning i saken, og det er ikke sant, sier advokat Svein Kjetil Svendsen.

Hva er en stevning? Ekspandér faktaboks Et dokument som inngis til en domstol for å starte en rettssak.

Han mener feilen kunne fått konsekvenser for Espedals sak, som skal behandles i bystyret i Sandnes mandag 10. desember etter et forslag fra Wenche Meinich-Bache (Frp). Hun vil gjenoppta saken.

Derfor er det viktig for Svendsen å få ut at det ordføreren sa ikke var riktig.

– Ellers vil politikerne tro at denne saken står for retten, og at det ikke lenger er noe de kan gjøre i saken, sier Svendsen.

Advokaten forklarer at han har sendt inn et varsel om søksmål, men foreløpig avventer svar på dette.

Ordføreren surret med begreper

– Jeg gikk vel litt i surr i begrepene her, og erkjenner at det ikke er sendt inn noen stevning i Monas sak, sier ordfører Stanley Wirak for Sandnes kommune.

Han legger til at han skal informere bystyret om feilen.

– Men du sier at den kom på tirsdag, det var ingenting som kom på tirsdag?

– Nei, jeg fikk videresendt varsel om søksmål på tirsdag internt, sier Wirak som erkjenner at han opplyste feil i debatten.

Formannskapet i Sandnes avslo ytterligere utbetaling i oktober, og Espedal har derfor varslet søksmål.

Hun avventer behandlingen i bystyret på mandag før en eventuell stevning blir sendt.

– Kommunen skal få muligheten til å rette opp, for at jeg har fått et ødelagt liv og at jeg skal å få erstatning for skaden jeg har blitt påvist. De skal få sjansen til å ordne opp i dette før saken havner i retten, sier Espedal.