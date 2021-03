– Renn inn med positive testar

Det er venta at smittetala vil auka på Haugalandet i morgon. – Det renn inn med positive prøvesvar i dag, så sannsynlegvis vil smitten auka i morgon. Det betyr at me må vera flinkare med å følgja reglane, seier Haugesund-ordførar Arne-Christian Mohn.