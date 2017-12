– Rådmannen følger ikke regelverket

Utdanningsforbundet i Sokndal anklager rådmannen for å ansette ny personalsjef uten å følge reglene. Det skriver Avisen Agder. Ifølge hovedtillitsvalgt Ingerd Kvia Waage skal rådmannen blant annet ha brutt avtaleverket med at han alt har startet en prosess der noen har fått tilbud om å tre inn i personalsjefstillingen. Rådmann Helge Madland sier til avisen at påstandene ikke stemmer.