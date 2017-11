– Problemet er mye større enn Langeland-saken

Mandag sprakk nyheten om at Universitetet i Stavanger (UiS) vil gi sparken til professor Nils Rune Langeland. Det var universitets- og høgskoleavisa Khrono som først meldte om saken.

Mandag formiddag bekreftet UiS at det er gitt forhåndsvarsel om avskjed til Langeland. NRK har forsøkt å få kontakt med professoren, uten hell. Saken skal behandles i universitetsstyrets ansettelsesutvalg fredag 24. november.

Leder Jørgen Sjøberg i Studentorganisasjonen (StOr) i Stavanger mener problemet med seksuell trakassering i akademia er mye større enn Langeland-saken.

– Det som er viktig for oss, er å se hele problematikken. Det hjelper ikke å fokusere kun på en enkeltsak. Nå må hele sektoren jobbe sammen for en kultur- og holdningsendring i akademia, sier Sjøberg til NRK.

Tusenvis har opplevd trakassering

Ferske tall fra Universitetet i Agder viser at én prosent av norske studenter har opplevd seksuell trakassering fra ansatte. Dette tilsvarer 3000 studenter. I undersøkelsen svarte også cirka åtte prosent av studentene at de hadde blitt utsatt for seksuell trakassering fra medstudenter.

– Dette er altfor høye tall. Det er tydelig at seksuell trakassering er et stort problem som vi er helt nødt til å ta tak i, sier Sjøberg.

Nå har Universitets- og høgskolerådet (UHR) bestemt at det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal jobbe med problematikken.

– Det mener vi er positivt. Vi løser ikke problemet med seksuell trakassering i akademia ved at Langeland sparkes, sier studentlederen.

– Hva må da gjøres?

– Vi trenger enda flere tall som kan si mer om problemet. I tillegg må vi ha en holdningsendring: Hele sektoren må vise at dette tas seriøst, at det er uakseptabelt og at det vil bli straffet.

Peker på skjev maktbalanse

Sjøberg tror seksuell trakassering har blitt et problem i akademia fordi maktbalansen mellom student og ansatt er skjev.

– Det er heller ikke noe lovverk som regulerer den maktbalansen, og det inviteres nærmest til misbruk. Jobben med seksuell trakassering i akademia har så vidt begynt, og det håper jeg at UiS og hele sektoren forstår.

– Har det blitt enklere for studenter å fortelle om seksuell trakassering?

– Jeg håper det. Vi har fått nye varslingssider på nettsidene til UiS, og de håper jeg studentene benytter seg av. Det er viktig å vite at det er trygt å si fra, og sakene vil bli håndtert på en god måte.