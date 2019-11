– Politiet har jaktet medvirkere

Forsvarer Vegard Bråstein mener det ikke er straffskjerpende at tiltalte fortalte om Sandnes-drapet på nettet. – Dette var snarere et rop om hjelp. De andre på forumet var de eneste han hadde kontakt med. Og vi skal huske på at politiet fortsatt etterforsker disse som mulige medvirkere, sa Bråstein i sin prosedyre.