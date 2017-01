– Mobbeoffer treng oppfølging i fleire år

Rundt 50.000 norske barn og unge blir utsett for regelmessig mobbing. Det skjer trass i den systematiske innsatsen som har blitt retta mot mobbing sidan tidleg på 1980-talet.

– Mobbing kan gje alvorlege psykiske helseproblem i form av angst, seier professor Edvin Bru ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger.

Han har leia det omfattande arbeidet med å gå gjennom forskinga som har blitt gjort på konsekvensar av mobbing. Det er første gong dette har blitt gjort. Målet er mellom anna å finne ut kva som kan gjerast for å motverke desse skadane.

Vil ha meir oppfølging av mobbeoffer

Forskinga viser at det er behov for å utvikle eit system for tett oppfølging av mobbeoffer.

– Innsatsen fram til i dag har i hovudsak vore å førebygge og stoppe mobbing. Dette vil alltid vera det viktigaste, men vi må også sjå nærare på kva som kan gjerast for å hjelpa dei som har blitt utsett for mobbing, seier Bru.

Professoren meiner oppfølginga må skje over lang tid, også etter at mobbinga har teke slutt.

– Det trengst systematisk oppfølging i form av samtalar med den som har blitt mobba, gjerne i to-tre år. Dette må skje i tett samarbeid mellom skule, helsetenesta og familien, seier professoren.

Vil at vaksne tek meir ansvar

Leiv Kåre Larsen driv i dag eit drosjefirma med ni tilsette på Nord-Jæren. Foto: Magnus Stokka / NRK

Leiv Kåre Larsen (33) frå Stavanger blei mobba gjennom heile barneskulen og løysinga blei å skifte skule. For han var dei næraste svært viktige for at han kom seg gjennom det utan psykiske skadar.

– Det er ikkje alle som har vore like heldige som meg. Eg hadde ein sterk rygg til å bera det og ein god familie. Det er verre med dei som glir litt ut. Eg veit om fleire som vart mobba som slit i dag, seier han.

Statsminister Erna Solberg har løfta mobbing høgst på hennar dagsorden i den kommande valkampen. Ho seier dei vaksne må ta større ansvar for å ta grep når mobbing skjer.

– Vi skal gjere endå meir for at alle skal vite korleis dei skal handsame dette. Kvar enkelt skule skal også ha ein strategi for førebygging, seier Solberg.