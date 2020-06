– Like varmt her som i Syden

Det var mulighet for tropenatt i natt, men slik ble det ikke. Nærmest var Vindafjord. Her nådde snittemperaturen 19,6 grader. Resten av helgen vil bli svært fin, med temperaturer opp mot 28 grader. – Akkurat nå er det like varmt her som i Spania og Italia. Så en skal ikke være lei seg for at du ikke kan reise til Syden, sier meteorolog Anne Solveig Andersen.