– Ligger an til å bli rekordmange påskeskader

– Fortsetter det sånn som det her, ligger det an til å bli en rekordpåske for vår del, sier Kjersti Løvik, leder for Landsråd Hjelpekorps.

Påsken er så vidt i gang, men Røde Kors Hjelpekorps har allerede bistått 237 skadde i det ganske land. Til sammenligning var antallet skadde i løpet av de tre første dagene i påsken i fjor kun 74.

Kjersti Løvik, leder for Landsråd Hjelpekorps, tror påsken 2018 slår alle rekorder når det kommer til antallet registrerte skader i Røde Kors. Foto: Røde Kors

– Det er mye snø og veldig fint vær i store deler av landet, og flere kommer seg ut i aktivitet. Vi tror dette kan være årsaken til det høye tallet, sier Løvik.

Hittil i påsken er 1600 tjenestetimer registrert på søk- og redningsoppdrag. Dette tilsvarer over ni arbeidsmåneder.

Testet beredskapen

Mandag markerte Røde Kors og DNT «Fjellvettdagene» over hele landet. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) tok turen til Stavtjørn skisenter i Rogaland, der han selv ville teste ut beredskapen.

– Det er grunn til å være utrolig takknemlig for den frivillige innsatsen som legges ned for at vi skal kunne nyte påsken på fjellet – uten å være bekymret, sier Høie.

Mandag ettermiddag gikk han selv inn i rollen til en som skader seg i slalåmbakken etter et stygt fall.

– Det var en fin opplevelse! Jeg merket at dette er folk som vet hva de driver med, og som øver sammen med andre.

– Vi er her for folket

Brudd og forstuing utgjør cirka 50 prosent av alle skadene så langt i påsken. Røde Kors var forberedt på at det kunne bli en travel start på påsken.

Mye snø og pent vær er mye av årsaken til de mange skadene som har skjedd hittil i påsken. Foto: Øystein Ellingsen / NRK

– Vi har sørget for at vi har beredskapen til å takle pågangen. I tillegg har vi hjelpekorps som ikke er på fjellet som har mulighet til å trå til ved behov, sier Løvik.

Ingve Undheim fra Bryne Røde Kors Hjelpekorps var en av dem som var ute på vakt i det fine påskeværet mandag ettermiddag.

– Vi er jo her for folket som er ute! Når vi har dette fine været og får lov til å treffe så mange mennesker, er det veldig kjekt, sier Undheim.