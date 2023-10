– Kjørte mye med tiltalte på Gamle Sundvegen

En tidligere kamerat av Johny Vassbakk sier at de to kjørte mye moped på Gamle Sundsvegen fra de var 16 år gamle. – Så kjørte vi bil der sammen da jeg fikk førerkort. Det er bare tull at Johny ikke var godt kjent på den veien. Han visste om hver grusvei og avstikker i området, sa mannen i lagmannsretten mandag. Vassbakk har i sin forklaring derimot sagt at han ikke var kjent på Gamle Sundvegen i tidspunktet for Birgitte-drapet. Birgitte ble drept i den vestre enden av den flere kilometer lange veien.

Forsvarer Stian Kristensen trakk fram et politiavhør fra 2018 der Vassbakks tidligere kamerat sa ta han bare hadde kjørt Gamle Sundvegen en gang. – Jeg mener at de jeg sa i det politiavhøret ikke stemmer, sa vitnet.