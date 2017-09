– Kan være løst innen klokka 13

Det kan være at SAS greier å få noen av de innstilte avgangene i lufta igjen, sier statsjonssjef for Widerøe Ground Handling på Sola, Hilde Skåra. Hun håper situasjonen er normal i 12-13-tida. Ti Sola-avganger var innstilt, men to er satt opp igjen.