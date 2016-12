– Julesanger skal ikke skrives om i Stavanger-skolen

– Det er dumt at noe som dette ødelegger for en hyggelig og god ramme rundt juleavslutningen ved skolen, sier Jørn Pedersen, skolesjef i Stavanger kommune.

Mange har reagert etter at det i går ble kjent at en klasse ved Nylund skole har hatt sanger på ukeplanen der ord som «jul» og «nisse» er tatt bort fra den ordinære teksten.

Ifølge skolen beror det hele på misforståelse, og rektor ved skolen, Frøydis Anthonsen, skriver i en pressemelding fredag formiddag at elevene skal synge julesangene slik folk flest kjenner dem, og at dette er noe de også har øvd på gjennom høsten.

– Jeg har snakket med rektor og klaret opp i hva som har skjedd. Vi skriver ikke om julesanger her i Stavanger. Det er ingen problem å bruke ord som «jul» i sangene og å ha en juleramme rundt markeringen, sier Pedersen.

Kjetil Nordbø, leder av Human-Etisk Forbund i Stavanger, er positiv til en mer inkluderende juleavslutning, men mener omskriving av sanger blir feil. Foto: Ole Andreas Bø

Etnisk norske har klaget

Forklaringen fra både skoleledelsen og skolesjefen er at et internt arbeidsdokument ble lagt ved ukeplanen i stedet for listen over sanger som elevene skulle øve på.

Dokumentet har vært del av en diskusjon for å etterkomme enkelte foreldres ønske om et ikke-religiøst budskap rundt julefeiringen. Pedersen påpeker at det ikke er snakk om tilbakemeldinger fra foreldre med innvandrerbakgrunn.

– Det er folk med norsk bakgrunn som har problematisert det religiøse innholdet i julen. Vi har ulike meninger om hva vi ønsker barna våre skal lære, og det må være lov, sier han.

– Ikke imot religiøse sanger

Ved Human-Etisk Forbund i Stavanger er de positive til inkludering, men mener omskriving av julesangene blir å ta det for langt.

– Vi syns det er positivt at skolen vil legge opp til en inkluderende juleavslutning, men her har de gått for langt, sier Kjetil Nordbø, leder av Human-Etisk Forbund i Stavanger.

Han påpeker at dette ikke er meninger som stammer fra Human-Etisk Forbund.

– Vi er ikke imot religiøse julesanger, men vi syns skolene bør tenke på konteksten, og også tar med sanger som ikke har religiøse budskap, men som alle kan kjenne seg igjen i, sier han.

Vil ikke ødelegge skolens rykte

Saken har fått mye oppmerksomhet i media både lokalt og ellers i landet. Pedersen håper dette ikke vil ødelegge ryktet til Stavanger-skolen.

– Det er en god skole, og vi får tilbakemeldinger fra foreldrene om at de er fornøyde. Jeg tror når den faktiske historien bak det som har skjedd kommer frem vil folk se at det ikke er så alvorlig som det kunne se ut.