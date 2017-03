– Det var vanskelig da folk spurte om hva jeg dreiv med og hvor jeg jobbet, sier Nour Andre Iversen.

Han bretter ei dongeribukse og legge den fint på plass. Nå har han jobbet på Levis-butikken på Kvadrat i et drøyt år. Han fikk jobb her etter flere vanskelige år.

Nour Andre Iversen trives mye nedre nå når han har fast jobb. Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

– Nå føler jeg meg tryggere. Jeg har en identitet, kan fortelle folk hvor jeg jobber og hva jeg gjør om dagene, sier han.

– Det var veldig skummelt i starten. Jeg hadde ingen erfaring med å brette klær, selge eller noe som helst. I det hele tatt å ha en jobb. Så kom jeg litt inn i det, og nå er det veldig kjekt, legger han til.

«Supported Employment»

Iversen hadde falt ut av videregående, slitt med å finne en jobb som passet han og levd på arbeidsavklaringspenger fra Nav, så ble han med i forsøket «Supported Employment», og kom seg i jobb.

– Dette er et forskningsprosjekt som skal vare i fire år og blir gjennomført i syv fylker i Norge. Det handler om at vi skal prøve ut en ny metode som skal få flere folk ut i arbeid, sier teamleder for prosjektet i Fretex, Kjersti Schwalb.

Prosjektet er ledet av Nav og Fretex har fått oppdraget. Poenget er å få folk med nedsatt arbeidsevne eller andre utfordringer raskt ut i jobb, og så følge de opp mens de jobbe. Fretex forteller at halvparten av deltakerne har fått jobb.

– Vi har vi snitt fått fire til dem personer ut i jobb hver måned, sier hun.

Flere prosjekter på gang

Det er gode nyheter for Nav, som ser at rekordmange unge er på arbeidsavklaringspenger, og mange av disse ende opp som uføre.

Truls Nordahl, Nav-direktør i Rogaland. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Prosjekter som dette kan være en del av løsningen forteller Nav-direktør i Rogaland, Truls Nordahl.

– Når folk kommer til oss på arbeidsavklaringspenger så setter vi i gang flere prosjekter som har som mål å bedre situasjonen deres. Vi prøver å veilede dem på en god måte så de kommer seg ut i jobb, sier Nordahl.