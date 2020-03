– Jeg tror jeg er avhengig

Erling Braut Haaland forteller i et intervju med FourFourTwo at Zlatan Ibrahimovic er idolet hans. – Jeg liker mentaliteten hans og hvordan han ser ting annerledes. I intervjuet sier den brennhete spissen at han er avhengig av å score mål (NTB).