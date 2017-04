– Jeg ser frem til noen harde smasher!

Se turneringsresultatene til nå nederst i saken.

Vi må tilbake til 1988 for å finne sist gang Davis Cup i tennis ble arrangert i Stavanger. Denne helgen er tiden igjen moden for ballklask på Vestlandet.

Med stortalentet Casper Ruud som det kanskje største trekkplastret, har det på det meste vært 500 tilskuere i Stavanger Forum Expo.

– Det har vært veldig bra. Tennisnivået og spenningsnivået har vært fantastisk. Arrangementet har gått på skinner, sier Lars Gjerdåker, styreleder i Stavanger Tennisklubb.

Han forklarer at de hadde håpet på enda flere tilskuere.

– Men vi ser at det er et langt arrangement. Seks og en halv time for en kamp er langt, sier han.

Gjerdåker er samtidig optimistisk til at Davis Cup kan arrangeres oftere utenfor Østlandet.

– Helt klart. Hallen her er helt ny og kjempebra. Så er det hotell for de tilreisende bare et steinkast unna. Junior-NM spilles i hallen ved siden av, og det er flott at det er så kompakt, sier han.

Davis Cup i Stavanger Forum Expo. Her fra doublekampen mellom Norge og Danmark. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

–Det handler om team work

En av dem som storkoser seg med tennisturnering er Joshua Asher Olsen. Han tjenestegjør som ballgutt for Casper Ruud og Viktor Durasovic.

– Poenget er at vi skal sende ballene til den som server. Så blir det enklere for den som spiller kamp, sier han.

Den unge tennisentusiasten oppfordrer store og små til å stille som ballgutt.

– Det er veldig kjekt! Vi blir kjent med mange nye folk. Jeg anbefaler det, sier han.

– Hvorfor det?

– Fordi det er team work. Det handler liksom om det. Så får du jo se en gratis kamp. Jeg spiller tennis selv, så dette er veldig kjekt.

Han er ikke i tvil om hvem som er favoritten.

– Jeg heier på Casper Ruud og det norske landslaget. Jeg ser frem til å se noen harde smasher, sier han.

Turneringen avsluttes med to singlekamper på søndag.

Resultater til nå: Kamp 1 Sett 1 Sett 2 Sett 3 Sett 4 Casper Ruud (Norge) 6 5 7 6 Soren Hess-Olesen 3 7 5 2

Kamp 2 Sett 1 Sett 2 Sett 3 Sett 4 Tie break Viktor Durasovic (Norge) 2 6 2 6 7 Frederik Nielsen (Danmark) 6 3 6 7 9

Kamp 3 Sett 1 Sett 2 Sett 3 Sett 4 Viktor Durasovic (Norge)

Casper Ruud (Norge) 4 6 2 2 Thomas Kromann (Danmark)

Frederik Nielsen (Danmark) 6 4 6 6

Kamp 4 Sett 1 Sett 2 Sett 3 Sett 4 Sett 5 Casper Ruud (Norge) Frederik Nielsen (Danmark)