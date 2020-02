Berit Torkildsen kjenner seg igjen i historien om Olivia (4) som NRK fortalte torsdag. Norske leger mener amputasjon av foten er det eneste forsvarlige for den lille jenta fra Klepp. Foreldrene nekter.

Olivia får nå privat behandling i Florida i USA, betalt av innsamlede midler.

Berit Torkildsen Foto: Privat

– Jeg ble født i Florida i 1983 med samme defekt som Olivia. Ortopeden min var innom flere mulige løsninger. Blant annet en operasjon hvor fotbladet ville bli kappet og snudd 180 grader for å lage bedre proteser. Men forlengelse av beinet ble også vurdert.

Beina til Berit hadde en lengdeforskjell på fem centimeter da hun ble født, og forskjellen økte til 13 centimeter.

Hun sier at både foreldrene og ortopeden i USA egentlig hadde bestemt seg for å prøve forlengelse.

– Foreldrene mine var opptatt av å kunne få et «normalt» barn med to bein, sier Torkildsen.

Men til slutt valgte ortopeden likevel å foreslå amputasjon.

– Han hadde vært på konferanser og truffet kolleger fra hele verden. Gradvis endret han oppfatning. Han kunne ikke forsvare mange år med smertefull behandling som ikke var garantert å lykkes.

– Protesene er veldig naturlige

Som 11-åring fikk Berit amputert venstrebeinet.

– Jeg kan ærlig si at dette var den beste beslutningen som både legen og foreldrene mine kunne ha valgt.

Hun flyttet til Norge som 22-åring, og har bak seg en lang yrkeskarriere som frisør hos Adam og Eva i Oslo.

Protesen på venstre bein har aldri hindret Berit i et aktivt liv. Det er vanskelig å se at beinet ikke er ekte. Foto: Privat

Protesen har på ingen måte satt noen stopper for hennes livsutfoldelse.

– Det er viktig for meg å få fram at proteser i dag gir en fullverdig gangfunksjon, og at de ser veldig naturlige ut, sier hun.

Berit er glad for å ha sluppet mange inngrep med usikkert resultat. Hun lever i dag et liv hun betegner som fullverdig på alle måter.

– Eneste forskjell er at jeg kan ta av beinet etter en lang arbeidsdag, ler hun.

Berit Torkildsen sier hun innså at det amerikanske systemet ikke alltid hadde pasientenes beste i tankene.

– Tvert imot handler det ofte om hvor mye penger de kan tjene, mener Torkildsen.

Det har blitt noen varianter gjennom årene for Berit. Foto: Privat

Hun uttaler seg generelt, og ikke om Olivias sak eller behandlingsinstitusjonen hennes som hun ikke kjenner.

– Jeg håper foreldre som står overfor slike valg vil treffe oss som har protese, og at de da vil innse at amputasjon i mange tilfeller er den klart beste løsningen.

Får treffe referansefamilier

Joachim Horn er seksjonsoverlege ved Avdeling for barneortopedi på Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus.

I artikkelen om Olivia fra Klepp sa Horn følgende:

– Jeg er ikke i tvil om at amputasjon og protese er det riktige i Olivias tilfelle. Behandlingen i USA blir for langvarig og usikker. Det er ikke riktig for Olivia at hun skal måtte ofre så mye av barndommen sin ved å gå gjennom et omfattende behandlingsløp.

Olivia (4) går for tiden gjennom en behandling i Florida hvor målet er at beina hennes skal bli like lange ved inngangen til tenårene. Foto: Privat

På Rikshospitalet dukker det stadig opp såkalte grensetilfeller, nærmere bestemt barn hvor det ikke er åpenbart hva som vil være den beste løsningen; å forsøke å forlenge beinet, eller å gå for amputasjon og protese.

Ifølge Horn legger Rikshospitalet til rette for at foreldre som står overfor slike valg skal få så god informasjon som mulig slik at beslutningen kan bli enklere.

I dette ligger det blant annet tilbud om å få møte familier som har valgt både den ene og den andre løsningen.

Telefonstorm etter nettsak

OIivias foreldre sier de ble nedringt etter NRK-artikkelen som har blitt lest av nærmere en halv million mennesker.

Les artikkelen her: Foreldrene nekter Norge å amputere Olivias (4) fot

– Det er veldig mange som uttrykker støtte til oss, og som spør om det er noen måte de kan hjelpe oss på, sier Daniel Grabowski, Olivias far.

Han forteller at han satt i telefonen fra han sto opp til han la seg etter at historien om datteren ble publisert.

Foreldrene har registrert at mange mener foreldrene strekker strikken for langt, og utsetter datteren for en smertefull behandling.

– Vi vil understreke at Olivia er en blid, oppvakt og aktiv jente som ikke har noen smerter i dagliglivet her i USA. Vi følger henne tett fra dag til dag, og ville aldri ha blitt med på noe som kunne utsatt henne for noe vondt, sier de.