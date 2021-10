– Jeg dummet meg ut

2. november starter rettssaken mot tidligere stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal i Oslo tingrett. Liadal er tiltalt for å som stortingspolitiker ha levert reiseregninger der hun ikke hadde krav på refusjon. I et intervju med Haugesunds Avis sier Liadal at hun har gjort feil og dummet seg ut, men at hun ikke bevisst har prøvd å berike seg selv.