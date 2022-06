– Ikkje ta med daude dyr frå vegkanten!

Fallvilt-ansvarlege i kommunane opplever at folk tar med seg vilt som er påkøyrde og ligg daude langs vegen. Seinast i dag tidleg opplevde Jan Pedersen, fallviltansvarleg i Sandnes og Gjesdal, at nokon hadde fjerna eit daudt rådyr, før han nådde fram. Pedersen seier at dette er ei oppgåve for fallviltansvarlege, og at sjølv om folk meiner det godt, så fører det til mange bomturar for folk som han.