– Har knapt selt så mykje ved

Jan Hetland som har selt ved sidan 70-talet har knapt opplevd like stor etterspørsel som no. Det skriv Stavanger Aftenblad. Hetland seier det konstant er 6–7 bilar innom for å kjøpe. Held det fram slik er det utselt om eit par veker, seier han.