– Har aldri gjort noen vondt

Familien til 44-åringen som ble funnet død på Regestranden, skriver i et brev til Aftenbladet at det «er helt uvirkelig at noen kan skade en så uskyldig og snill person som aldri har gjort noen noe vondt.» De ønsker å gi folk et riktig bilde av ham.