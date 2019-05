– Hadde drapstanker i hodet

En kvinne i 20-åra sier hun hadde drapstanker i hodet da hun knivstakk en nabo på Nærbø 6. mars. Naboen ble et tilfeldig offer, ifølge kvinnens forklaring. Før helga ble kvinnen varetektsfengsla for fire nye uker, sikta for drapsforsøk.