Svein Nordbø er ofte innom eldresenteret Skipper Worse i Stavanger. Foto: NRK

– Vi er jo levende mennesker vi og, og får følelser en gang iblant, sier Svein Nordbø.

På eldresenteret Skipper Worse i Stavanger er seniorsex dagens samtaletema.

– Gode dager i bofellesskap handler om kroppskontakt. Det trenger ikke nødvendigvis å være sex, det har vi jo nesten glemt hva er, men kroppskontakt er veldig viktig, sier Nordbø.

For en verdig eldreomsorg

Å legge til rette for sex og samliv på institusjoner for eldre er nemlig meldt inn som tema på neste ukes møte i Helse- og sosialutvalget i Sandnes kommune. Stavanger Aftenblad skriver i dag om at Høyre vil legge til rette for sex på sykehjem.

Solgull Klette (H) vil ha seniorsex på dagsorden. Foto: NRK

– Det handler om kvalitet i eldreomsorgen. Det er viktig å legge til rette for at folk skal nyte livet og hverdagen bedre selv om man er eldre og pleietrengende, sier Solgull Klette, helsepolitiker i Sandnes (H).

Er det tabu å snakke om sex?

– Den eldste generasjonen på sykehjem i dag er født inn i en tid der man ikke snakket om menstruasjon, sex eller noen ting. Men generasjonen etter, og framtidas eldre har et helt annet forhold til å nyte livet, sier Klette.

– Stor takhøyden fra 60+

Det samme inntrykket har Randi-Tone Overskeid som er daglig leder i Skipper Worse AS, som driver flere eldresentre i Stavanger-området.

– De yngre som går her snakker åpent om sex, men for den eldste generasjonen er det tabu. For dem som er 60+ er takhøyden enormt stor. De snakker om så å si alt.

Og et nytt behov har meldt seg siden sentrene starta opp et treningstilbud for eldre.

– Fysisk trening gir overskudd og energi, og den energien skal jo kanaliseres ut på noe, sier hun.

– Behovet forsvinner ikke med alderen

Einar Talge (76) mener det er viktig å legge til rette for samliv blant eldre. Foto: NRK

– Mine svigerforeldre måtte bo på hvert sitt på sykehjem i Stavanger, mens min tante og onkel fikk bo sammen. Selvsagt er det viktig at de får det, sier Einar Talge (76), som er på besøk på Skipper Worse.

Han setter også pris på initiativet fra Sandnes Høyre.

– Jeg syns dette er en god og riktig tanke. Behovet forsvinner ikke helt med alderen, og det må det legges til rette for, sier han.