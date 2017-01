– Framtidas eldre har jo Iphone

– Fortsetter vi som i dag må to av tre unge ønske å jobbe i helsetjenesten. Vi må ansette 100.000 til før 2040, sier helseminister Bent Høie.

Vi lever stadig lengre. I 2060 kommer hver femte innbygger i Norge til å være minst 70 år gammel, viser tallene fra SSB.

– 70-åringen bruker helsetjenester dobbelt så mye som 40-åringen, så kapasiteten vil bli sprengt. Da er digitalisering, og det å ta i bruk ny teknologi, en del av løsningen, sier Høie.

– Unngå at «varme hender» blir klamme

Allerede i 2013 starta regjeringa nasjonalt program med satsing på velferdsteknologi. Og helseminister Bent Høie fulgte opp med en ny, utvida plan i 2015.

– Jeg tror det er en myte at gamle folk ikke kan teknologi. Fremtidens eldre har jo Iphone og iPad allerede. De er vant med det på en helt ny måte – mye mer enn i dag, sier Høie.

Målet er ikke å gjøre menneskelig kontakt overflødig, men å luke vekk de oppgavene som kan gjøres av roboter og dingser.

– Mange snakker om kontakt og «varme hender». Det er viktig, men for dem som har behov for hjelp hele døgnet kan de varme hendene bli litt klamme, sier han.

Flere aktive

Høie viser til et prosjekt der eldre med KOLS har sjekker sin egen helsetilstand to ganger om dagen, og resultatene sendes inn automatisk.

– De får umiddelbar tilbakemelding på sin egen helsetilstand, kontaktes om noe er unormalt og blir trygge. Da tør de å være aktive og gå tur. Det er en positiv spiral, sier han.

Og mange eldre vil ha stort utbytte av å være mer selvstendige, mener Høie. Selv vil han holde seg aktiv og har planer på å starte en karriere nummer to etter passert pensjonsalder.

– Vi kommer til å være friske mye lengre. Teknologien er noe av løsningen for dem som vil bo lenge hjemme og ha et aktivt liv så lenge de kan, sier Høie.

– Samtidig er det mange som kommer til å ha behov for omfattende pleie og helsehjelp. Vi må også bygge ut nok sykehjemsplasser, for dette er ikke enten eller – det er både og, sier han.

Mer kan styres med stemmen

– Det har skjedd veldig mye rundt stemmestyring i det siste, sier Gunnar Crawford i Lyse.

Han er nettopp tilbake fra Consumer Electronics Show (CES) i Las Vegas. Der blir det nyeste innen teknologi til hjemmet presentert.

– Det var stemmestyring av det meste. Alt fra kjøleskap og komfyrer til hele Smarthus, sier han.

Han tror stemmestyring blir det store nå fordi det blir mer tilgjengelig.

– Alle i en familie kan bruke det, enten det er en høyttaler eller mikrofon. Du stiller bare spørsmålene ut i lufta. Amazon og Google har også gjort de enkle å integrere mot andre dingser, så du kan bruke det til å styre hva som helst: Lys, varme, alarm, be om informasjon, sier Crawford.

Skjeer som stabiliserer seg selv

Han håper flere tar stemmestyringsutstyr i bruk, men foreløpig snakker det bare engelsk og tysk.

– Jeg tror vi vil få et mer naturlig forhold til teknologi. At vi kan kommunisere med utstyret uten å måtte kunne programmere, uten å måtte gjøre en spesiell bevegelse i en app. Og jeg tror tilgjengeligheten gjør at vi vil benytte oss mer av det.

På CES i Las Vegas merket Crawford seg at utfordringer i helsesektoren har blitt et prioritert tema.

– Da er det en fordel at brukergrensesnittene er universelt utformet sånn at alle kan bruke de. I Las Vegas var de veldig opptatt av den assisterende teknologien. Ett eksempel er selvstabiliserende skjeer som kan hjelpe personer med muskelsykdommer som skal spise suppe, sier han.