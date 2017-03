– EU-dom om hijab vil ha betydning for Norge

– Sakene må vurderes opp mot menneskerettighetene og diskrimineringsloven, samt EUs direktiver, påpeker likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm i en uttalelse.

Hun viser til at vernet mot diskriminering i Norge har blitt tolket slik at det er forbudt å begrense bruken av hodeplagg og andre symboler i arbeidslivet, med unntak av visse typer stillinger. Men EU-domstolen slo tirsdag fast at bedrifter kan nekte sine ansatte å bruke religiøse symboler, som hijab.

Bjurstrøm sier domstolen påpeker at slike saker må vurderes konkret, fordi det handler om «indirekte diskriminering».

Det er slikt man har vurdert tilsvarende saker etter norsk rett hittil også, sier hun. Dommen sier også at et forbud mot religiøse symboler ikke må være for vidtrekkende og må ha et saklig grunn. Nøytralitet regnes som saklig.

– Slik er det også etter norsk rett. Den nasjonale domstolen må ta hensyn til de ulike interessene i saken og begrense restriksjonene på religionsfriheten til det som er strengt nødvendig, sier Bjurstrøm.

Hennes erfaring er at det ikke noe utbredt ønske fra arbeidsgivere i Norge å innføre forbud mot hijab.