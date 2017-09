– Dette er ingen kjekk følelse

Kristelig folkeparti (KrF) peker seg ut som en av taperne i stortingsvalget. På landsbasis går de tilbake med 1,4 prosentpoeng, og mister to stortingsrepresentanter. I Rogaland går de tilbake med 2,3 prosentpoeng og mister én representant på Stortinget.

Dagen derpå er 1. nestleder Olaug Bollestad i KrF skuffet over resultatet.

– Jeg sitter igjen med en følelse av at jeg har gitt alt i valgkampen. Nå skal vi evaluere resultatet grundig, og så skal vi brette opp ermene og gyve på igjen. For dette skal vi klare å snu, sier hun.

Det er Geir Toskedal som mister plassen sin på rogalandsbenken, etter fire år på Stortinget.

Vil blankpusse profilen

Bollestad fulgte utviklingen i resultatene fra KrFs valgvake på Ballroom i Oslo. Tallene gikk litt opp og ned gjennom kvelden, men etter hvert ble nederlaget tydelig.

Nestleder Olaug Bollestad i KrF. Foto: Terje Heiestad / Stortinget

– Det er ingen kjekk følelse i det hele tatt. Nå trenger vi å blankpusse KrFs profil, og vise hvem vi er, sier hun.

Under partilederutspørringen var KrF-leder Knut Arild Hareide tydelig på at partiet ikke skal være noe støtteparti for en Frp-regjering. Bollestad var like tydelig da hun ble intervjuet av NRK Rogaland tirsdag morgen.

– Vi kan ikke være med på en samarbeidsavtale hvis Erna Solberg velger å ha med seg Frp. Men vi kommer til å være en konstruktiv opposisjon, understreker hun.

Tror rikspolitikken ødelegger

NRK Rogalands valgkommentator Tom Hetland ser ingen spesielle tendenser i Rogaland som tilsier at KrF skulle gjøre et så dårlig valg. Han tror rikspolitikken må ta skylden.

Kommentator Tom Hetland. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– KrF gjør det dårlig over hele linja, og sånn sett skiller ikke Rogaland seg ut. Jeg tror tilbakegangen handler om KrFs slitasje etter å ha vært støtteparti for regjeringen, sier Hetland.

Han peker på at KrF har hatt et vanskelig budskap å selge i regjeringsspørsmål.

– De har manglet tydelige mobiliseringssaker i dette valget. I stedet har det blitt mye snakk om hvem de skal støtte, eller ikke støtte. Markeringene fra Frp og særlig Sylvi Listhaug har heller ikke hjulpet, sier Hetland.